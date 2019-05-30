Прекъсване на водоподаването кв.'' Речица''

ВиК-Сливен преди 14 минути, брой четения: 38 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 38

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на аварини ремонти на30. 05. 2019 г. (четвъртък)от 10.00ч. до 15. 00 ч. е прекъснато водоподаването в кв. "Речица".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.