Прекъсване водоподаването в кв."Стоян Заимов"

ВиК-Сливен преди 19 минути, брой четения: 61 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 61

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 30. 05. 2019 г. четвъртък

от 10.00ч. до 13. 00 ч. е прекъснато водоподаването в южната част на кв.'' Стоян Заимов''.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.