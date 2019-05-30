Прекъсване на водоподаването в с.Крушаре с.Самуилово и с.Гергевец .

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 96 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 96

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на главен тръбопровод на30.05.2019г.(четвъртък) от11.00ч. до 15.00ч. е прекъснато водоподаването в с.Крушаре с.Самуилово и с.Гергевец .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.