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ЗЛАТНО СЪРЦЕ

30 май 2019 14:08, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 2 часа, брой четения: 20
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Училищният ученически съвет на СУ "Йордан Йовков" - Сливен бе удостоен със сертификат за благородна постъпка „Златно сърце" за иницииране на благотворителни дейности.

С тези инициативи учениците показаха, че могат да отворят сърцата си и душите си за страдащите и нуждаещите се!

Горди сме от добродетелните им постъпки!

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