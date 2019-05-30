ЗЛАТНО СЪРЦЕ

СУ "Й. Йовков" (X) преди 2 часа, брой четения: 20 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 20

Училищният ученически съвет на СУ "Йордан Йовков" - Сливен бе удостоен със сертификат за благородна постъпка „Златно сърце" за иницииране на благотворителни дейности.

С тези инициативи учениците показаха, че могат да отворят сърцата си и душите си за страдащите и нуждаещите се!

Горди сме от добродетелните им постъпки!

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