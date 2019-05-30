Обществена поръчка с предмет: « Превоз на работници и служители на "Топлофикация - Сливен" ЕАД по предварително определен маршрут »

Топлофикация-Сливен преди 21 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 8

Извършване на превоз на работници и служители на "Топлофикация Сливен" ЕАД от различни райони на град Сливен до "Топлофикация Сливен" ЕАД по предварително определен маршрут.

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Обява АОП - 30.05.2019г. 14:28 часа [3.62MB] Portable Document Format File

Обява - 30.05.2019г. 14:29 часа [89.9KB] Portable Document Format File