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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Обществена поръчка с предмет: « Превоз на работници и служители на "Топлофикация - Сливен" ЕАД по предварително определен маршрут »

30 май 2019 14:27, Надежда Иванова (Топлофикация Сливен)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 21 минути, брой четения: 8

Извършване на превоз на работници и служители на "Топлофикация Сливен" ЕАД от различни райони на град Сливен до "Топлофикация Сливен" ЕАД по предварително определен маршрут.

Файлове

Обява АОП - 30.05.2019г. 14:28 часа [3.62MB]

Portable Document Format File

Обява - 30.05.2019г. 14:29 часа [89.9KB]

Portable Document Format File

Техническа спецификация - 30.05.2019г. 14:29 часа [178KB]

Portable Document Format File

Образци на документи - 30.05.2019г. 14:30часа [119KB]

Microsoft Word Document

Проект на договор - 30.05.2019г. 14:30 часа [164KB]

Microsoft Word Document

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