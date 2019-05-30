Прекъсване на водоподаването в кв.''Ново село'' кв''.Бългърка'' кв''Сини камъни'' и част от Вилна эона ''Дюлева река''

ВиК-Сливен преди 14 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 6

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на главен водопровод на 30. 05. 2019 г. (четвъртък) от16.30 до 20.00ч. е възпможно прекъснато водоподаването в кв. Ново село, Българка, Сини камъни, част от Вилна зона.

След възстановяване на водоснабдяването е възможно временно повишаване мътността на водата.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.