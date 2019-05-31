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Одобрен проект за финансиране по програма "Еразъм +"

31 май 2019 11:31, Мирена Стоянова (Спортно у-ще "Д. Рохов")
Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" преди 41 минути, брой четения: 20
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Проект на тема " Английски език, спорт и технологии в нашето училище" по програма "Еразъм +" е одобрен за финансиране. Предвижда се осъществяване на три мобилности с участието на учители в градовете - Брайтър, Екзитър и Уорчестър, Великобритания. Проектът е предвиден за изпълнение за една година.

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