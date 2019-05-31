Одобрен проект за финансиране по програма "Еразъм +"

Спортно у-ще "Д. Рохов" преди 41 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 20

Проект на тема " Английски език, спорт и технологии в нашето училище" по програма "Еразъм +" е одобрен за финансиране. Предвижда се осъществяване на три мобилности с участието на учители в градовете - Брайтър, Екзитър и Уорчестър, Великобритания. Проектът е предвиден за изпълнение за една година.