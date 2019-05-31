Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Международен ден на детето – 1 юни!

31 май 2019 14:03, Николай Димитров (ГПЗЕ )
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 час, брой четения: 28

Скъпи деца,

 

С усмивка и удоволствие ви поздравявам по повод най-слънчевия празник в годината – Международния ден на детето – 1 юни!

От сърце Ви желая да не губите детското си очарование, своята искреност и нека винаги да има слънце и обич в живота Ви! Запазете звънкия си смях и блясъка в очите си колкото можете по-дълго, за да продължите да дарявате родителите си с щастие!

Бъдете обичани и безкрайно щастливи, защото всеки ден е Ден на детето!

Честит празник!

 

ЕФРОСИНА КИСЬОВА

Директор на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“

« предишнаследваща »


 