Международен ден на детето – 1 юни!

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

Скъпи деца,

С усмивка и удоволствие ви поздравявам по повод най-слънчевия празник в годината – Международния ден на детето – 1 юни!

От сърце Ви желая да не губите детското си очарование, своята искреност и нека винаги да има слънце и обич в живота Ви! Запазете звънкия си смях и блясъка в очите си колкото можете по-дълго, за да продължите да дарявате родителите си с щастие!

Бъдете обичани и безкрайно щастливи, защото всеки ден е Ден на детето!

Честит празник!

ЕФРОСИНА КИСЬОВА

Директор на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“