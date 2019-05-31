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Промяна на сменен режим в ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"

31 май 2019 14:05, Николай Димитров (ГПЗЕ )
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 час, брой четения: 32

Уважаеми ученици,

Уважаеми учители,

 

От понеделник, 03.06.2019 г., сменният режим се променя, както следва:

 

I смяна – 10, 11 клас

II смяна – 9 клас

 

 

 

Ефросина Кисьова

директор

« предишнаследваща »


 