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Ученици от III "в" клас при ОУ "Д-р Иван Селимински" - Сливен получиха своите свидетелства за завършване в къща музей "Добри Чинтулов"

31 май 2019 15:27, Фанина Пенева (РИМ - Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди около 1 час, брой четения: 26
31 май 2019 г.

Днес, 31 май 2019 г., в къща музей "Добри Чинтулов" ученици от III “В” клас при ОУ "Д-р Иван Селимински" - Сливен, с ръководител г-жа Даниела Кирова, получиха своите свидетелства за завършване на учебната година, а пет от децата - грамота за отличен успех. Екскурзоводът от РИМ-Сливен им изнесе беседа, от която те се запознаха с живота и дейността на Добри Чинтулов.

Снимки

къща музей "Добри Чинтулов"ученици от III “В” клас
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