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Ученици от ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" отличени със сертификат "Златно сърце"

03 юни 2019 11:50, Николай Димитров (ГПЗЕ )
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 час, брой четения: 20
Отличените ученици

Със сертификат „Златно сърце“ на 30.05.2019г в Областна управа гр.Сливен, бяха наградени нашите ученици:

1. Васил Стефанов Сиромахов 10 в клас

2. Учениците от Немска театрална група при ПГПЗЕ „ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ“ – гр. Сливен

3. Учениците от Доброволчески клуб към Timeheroes/ Национална доброволческа мрежа „Герои на времето“

 

Браво, деца!

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