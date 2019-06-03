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Важно за кандидат-гимназистите

03 юни 2019 11:55, Николай Димитров (ГПЗЕ )
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 час, брой четения: 21

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

Поради лошите метеорологични условия Ви уведомяваме, че предвидената за 04.06.2019г „Панорама на образованието – 2019 г.“, се ОТЛАГА.

При допълнителна информация за провеждането й, ще Ви информираме.

 

От ръководството

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