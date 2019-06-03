ПАНОРАМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО СЕ ОТЛАГА, ФОРУМЪТ ЗА ПРОФЕСИЯТА „ЕКСКУРЗОВОД“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В „НАЦИОНАЛ ПАЛАС“

ПХГ "Дамян Дамянов" преди около 1 час, брой четения: 21 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 21

Информираме всички седмокласници и техните родители, че заради очакваното дъждовно време, предвидената за утре - 04.06.2019 г. „Панорама на образованието“ се отлага. Ще проведем планирания за този ден форум „Аз съм Вашият екскурзовод“. Представители на училищната общност от Профилираната хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ и водещи специалисти ще представят от 14.00 часа в зала „Графити“ на хотелски комплекс „Национал Палас“ професията, която училището предлага като част от приема си за новата учебна година.

Очакваме в зала „Графити“ бъдещите осмокласници и техните родители!

Снимки