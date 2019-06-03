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Детска програма "Ваканция в музея" в Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен

03 юни 2019 21:00, Фанина Пенева (РИМ - Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди около 1 час, брой четения: 13
Миглена Маринова - музеен педагог в РИМ-Сливен

Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен за поредна година организира детска програма "Ваканция в музея" с образователна и творческа част "ТЪРСАЧ! ОТКРИВАТЕЛ! РЕСТАВРАТОР! ТВОРЕЦ!".

Днес, 3 юни 2019 г. , участниците се запознаха с институцията музей, дейността на специалистите по отдели - История на България XV-XIX век , Нова и най-нова история, Археология, Етнография. Децата се докосваха до исторически ценности от фондовете на музея - издание на Рибния буквар, часовника на Панайот Хитов и др.

Снимки

Миглена Маринова - музеен педагогДора Пондалова - РИМ СливенДора Пондалова - уредник в РИМ СливенМария Кирова - отдел" История на България XV-XIX в."Мария Кирова - отдел "История на България XV-XIX в."Мария Кирова- уредник в РИМ-Сливенотдел "История на България XV-XIX в."Мария Кироваотдел Археологияотдел "Археология"игрипочивкаигри на двораОтдел "Нова и най - нова история" Отдел "Нова и най-нова история" Веселина Янакиева - Главен Уредник3юни2019г.машиназатвърждаване на знаниятазаниманиязанимания в музея
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