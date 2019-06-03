Детска програма "Ваканция в музея" в Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен

Регион.Ист.Музей-Сливен преди около 1 час, брой четения: 13 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 13

Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен за поредна година организира детска програма "Ваканция в музея" с образователна и творческа част "ТЪРСАЧ! ОТКРИВАТЕЛ! РЕСТАВРАТОР! ТВОРЕЦ!".

Днес, 3 юни 2019 г. , участниците се запознаха с институцията музей, дейността на специалистите по отдели - История на България XV-XIX век , Нова и най-нова история, Археология, Етнография. Децата се докосваха до исторически ценности от фондовете на музея - издание на Рибния буквар, часовника на Панайот Хитов и др.

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