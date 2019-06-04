Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в района на Сливенски минерални бани

04 юни 2019 07:58, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28

Днес 04.06 / вторник/ поради профилактика на електропреносната мрежа захранваща ПС-Сливенски минерални бани ще бъде нарушено водоподаването от 08.00ч. до 14.00ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

« предишнаследваща »


 