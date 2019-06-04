Нарушено водоподаване в района на Сливенски минерални бани

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

Днес 04.06 / вторник/ поради профилактика на електропреносната мрежа захранваща ПС-Сливенски минерални бани ще бъде нарушено водоподаването от 08.00ч. до 14.00ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.