СКРЪБНА ВЕСТ

Митрополия Сливен преди 13 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 17

С К Р Ъ Б Н А В Е С Т

Блажен е пътят, по който вървиш днес, душо,

защото ти е приготвено място за почивка.

Сливенският епархийски съвет,с дълбоко опечаление, известява на клира и православните християни от Сливенска епархия, че на 04.юни, 2019 година след кратко боледуване ПОЧИНА

инженер СТЕФАН СТЕФАНОВ ЛАЗАРОВ

от гр. Ямбол член на Сливенския епархийски съвет

на 67 години

инженер Стефан Стефанов Лазаров е роден на 19 август, 1951 година в гр. Ямбол. Завършил е МИ гр. Варна.

Роден и израснал в православно християнско семейство Стефан Лазаров имаше голяма вяра в Бога и през целия си съзнателен живот бе лоялен и ревностен член на Българската православна църква и в частност на Сливенска епархия. В битността му на член на Сливенския епархийски съвет през шест последователни мандата, той бе изключително полезен при решаването на всички административни и финансово- стопански въпроси.

Близо четвърт столетие от своя земен път г-н Лазаров посвети в полза на Сливенска епархия и остави трайна диря в нейната най-нова история.

Ние ще запомним светлия му лик не само с неговата компетентност, но и с всеотдайната му църковност , голямото му смирение и преданост на делото, в което се беше посветил. С неговата кончина Сливенската епархийска църква се лиши от един ревностен сътрудник.

Молитвено се отправяме към Всеподателя Бога да всели и упокои в лоното на Авраама душата на новопредставилия се наш брат там, където сияет лицата на всички праведници.

БОГ ДА ГО ПРОСТИ !

ВЕЧНА ДА БЪДЕ ПАМЕТТА МУ!

Опелото ще се извърши на 5 юни, 2019 година в храм „ Св. Николай Чудотворец” гр. Ямбол в 12 часа.

ОТ СЛИВЕНСКИЯ ЕПАРХИЙСКИ СЪВЕТ