Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация "Помощник-треньор"

Спортно у-ще "Д. Рохов" преди 40 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 13

Днес, 06.06.2019г., преди началото на държавния изпит помощник-треньорите получиха своите Европас сертификати за участие в практиката по професията в Чехия, Полша и Германия. С това приключва работата по проекта "Моята бъдеща професия е спортът" по Програма "Еразъм +".