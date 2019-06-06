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Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация "Помощник-треньор"

06 юни 2019 10:26, Мирена Стоянова (Спортно у-ще "Д. Рохов")
Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" преди 40 минути, брой четения: 13
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Днес, 06.06.2019г., преди началото на държавния изпит помощник-треньорите получиха своите Европас сертификати за участие в практиката по професията в Чехия, Полша и Германия. С това приключва работата по проекта "Моята бъдеща професия е спортът" по Програма "Еразъм +".

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