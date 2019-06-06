Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването в района на ул. ""Елисавета Багряна" и ул. "Райна Княгиня"

06 юни 2019 11:32, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 23 минути, брой четения: 18
"ВиК"– Сливен

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 06. 06. 2019 г. (четвъртък) до 16. 00 ч. е прекъснато водоподаването в района на ул. ""Елисавета Багряна" и ул. "Райна Княгиня".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

« предишнаследваща »


 