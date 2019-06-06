На добър час и успех ,мили деца от група "Мики Маус"

ДГ "Детски рай" преди 40 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 10

Прекрасните и вече пораснали артисти от група "Мики Маус" - ДГ "Детски Рай" -Сливен, представиха своето зашеметяващо тържество "В приказния свят на знанието", с което очароваха своите родители и гости. Те показаха невероятни танци и стихчета, с които си пожелаха успех занапред по пътя на знанието и си обещаха никога да не забравят своите приятели ,своите учители и възпитатели и любимата детска градина.

Мили деца, успех в учението и винаги носете в сърцата си детска градина- "Детски Рай" !

Снимки