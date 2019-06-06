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Сливен. Новини от източника. Последни новини

На добър час и успех ,мили деца от група "Мики Маус"

06 юни 2019 15:44, Доника Петрова (Детска градина "Детски рай")
Излъчване: ДГ "Детски рай" преди 40 минути, брой четения: 10
"Мики Маус"

Прекрасните и вече пораснали артисти от група "Мики Маус" - ДГ "Детски Рай" -Сливен, представиха своето зашеметяващо тържество "В приказния свят на знанието", с което очароваха своите родители и гости. Те показаха невероятни танци и стихчета, с които си пожелаха успех занапред по пътя на знанието и си обещаха никога да не забравят своите приятели ,своите учители и възпитатели и любимата детска градина.

Мили деца, успех в учението и винаги носете в сърцата си детска градина- "Детски Рай" !

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