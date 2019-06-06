"Дъжд от бонбони през всички сезони" - тържество на група "Бонбони"

ДГ "Детски рай" преди около 1 час, брой четения: 21 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 21

Малките артисти от група "Бонбони" се справиха прекрасно на тяхното първо тържество! Малките артисти завладяха всички със своите весели песнички и чудесни танци ,както и показаха,че красотата на природата може да бъде във всеки един сезон! Заваля дъжд от усмивки , детска радост и истинско щастие по лицата на децата и техните родители!

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