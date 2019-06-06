Открит урок по Английски език

ДГ "Детски рай" преди 30 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 20

На 20 май 2019г. се проведе открит урок по Английски език с децата от "Детски Рай"-2 ,които го посещават . Те се справиха чудесно и с радост показаха своите знания в Света на Английския език!

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