Открит урок по гимнастика

ДГ "Детски рай" преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

г-жа Янева- нашата учителка по гимнастика ,проведе своя открит урок с децата от ДГ "Детски рай"-2 , а те показаха своите отлични гимнастически умения и прекрасните танци,които са научили през годината .

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