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Открит урок по гимнастика

06 юни 2019 14:00, Доника Петрова (Детска градина "Детски рай")
Излъчване: ДГ "Детски рай" преди около 1 час, брой четения: 37
открит урок по гимнастика

г-жа Янева- нашата учителка по гимнастика ,проведе своя открит урок с децата от ДГ "Детски рай"-2 , а те показаха своите отлични гимнастически умения и прекрасните танци,които са научили през годината .

Снимки

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