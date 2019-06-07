Прекъсване на водоподаването в част от кв. Клуцохор

ВиК-Сливен преди 28 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 17

поради извьршване на ремонтновьзстановителни работи от 09 .45 до 12.00