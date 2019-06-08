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Национален фестивал на руската поезия, песен и танц

08 юни 2019 18:00, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 17
Национален фестивал на руската поезия, песен и танц

В зоналния кръг на VI-ия Национален фестивал на руската поезия, песен и танци "Пусть всегда будет солнце" в гр. Стара Загора, първо място в категория "Танц" заеха Рая Данева и Габриела Енчева от 3. "в" клас, с ръководител г-жа Ивелина Николова. В категория "Поезия" на първо място се класира Красена Каменова от 3. "в" клас, а на трето място - Стоян Стефанов и Виктор Кръстев от 6. "а" клас, с ръководител г-жа Валя Стоянова. Предстои участие във финалния кръг на фестивала в град Казанлък за класираните на първо място ученици.

Поздравления, ученици!

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