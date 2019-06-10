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Прекъсване водоподаването в кв."Стоян Заимов"

10 юни 2019 09:31, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 61
"ВиК"- Сливен

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 10. 06. 2019 г. (понеделник) до 13. 00 ч. е прекъснато водоподаването в част от кв. "Даме Груев" - района между блок №1 и блок №10.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

 

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