Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА ТРЕНИРОВЪЧЕН ИЗПИТ В ПГПЗЕ СЛИВЕН, ПО МОДЕЛА НВО МАТЕМАТИКА НА 01.06.2019 г.

10 юни 2019 17:56, Николай Димитров (ГПЗЕ )
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 16 минути, брой четения: 13

Уважаеми ученици,

 

Резултатите от пробния предварителен изпит по Математика може да видите в прикачения файл.

 

Учениците могат да си видят писмените работи по математика в гимназията - стаята на зам.директорите.

Файлове

Резултати на пробния изпит по Математика в ПГПЗЕ "З. Стоянов" [257KB]

Portable Document Format File

« предишна


 