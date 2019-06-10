СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА ТРЕНИРОВЪЧЕН ИЗПИТ В ПГПЗЕ СЛИВЕН, ПО МОДЕЛА НВО МАТЕМАТИКА НА 01.06.2019 г.

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 16 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 13

Уважаеми ученици,

Резултатите от пробния предварителен изпит по Математика може да видите в прикачения файл.

Учениците могат да си видят писмените работи по математика в гимназията - стаята на зам.директорите.

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