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ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ОТ ГИМНАЗИЯ „ДАМЯН ДАМЯНОВ“ ВЕЧЕ МОГАТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ОЦЕНЕНИТЕ СИ ПИСМЕНИ РАБОТИ

11 юни 2019 09:13, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди 13 минути, брой четения: 15

Уважаеми зрелостници,

От 11 юни до 13 юни 2019 г. включително можете да се запознаете с оценените писмени работи от Държавните зрелостни изпити! За повече информация отворете прикрепения файл със заповед на директора.

Прикачен файл към новината

Заповед на Директора

Файлове

Zapoved [68.5KB]

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