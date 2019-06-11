ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ОТ ГИМНАЗИЯ „ДАМЯН ДАМЯНОВ“ ВЕЧЕ МОГАТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ОЦЕНЕНИТЕ СИ ПИСМЕНИ РАБОТИ

ПХГ "Дамян Дамянов" преди 13 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 15

Уважаеми зрелостници,

От 11 юни до 13 юни 2019 г. включително можете да се запознаете с оценените писмени работи от Държавните зрелостни изпити! За повече информация отворете прикрепения файл със заповед на директора.

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Заповед на Директора

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