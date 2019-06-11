Прекъсване на водоподаването в част от кв. Клуцохор

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 61 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 61

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 11 06 2019. е прекъснато водоподаването в эападната част от кв. Клуцохор - от 09 00 до 13 00часа

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство."Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 11 06 2019. е прекъснато водоподаването в эападната част от кв. Клуцохор - от 09 00 до 13 00часа

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.