Катерина Дойчева - Балканска шампионка по джудо

Спортно у-ще "Д. Рохов" преди 15 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 12

Честито на възпитаничката от 11 клас на Спортно училище "Димитър Рохов", която завоюва златния медал при девойките до 21 години.

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