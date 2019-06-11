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Катерина Дойчева - Балканска шампионка по джудо

11 юни 2019 10:45, Мирена Стоянова (Спортно у-ще "Д. Рохов")
Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" преди 15 минути, брой четения: 12
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Честито на възпитаничката от 11 клас на Спортно училище "Димитър Рохов", която завоюва златния медал при девойките до 21 години.

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