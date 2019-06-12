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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Малки, а вече с медали в акробатиката

12 юни 2019 10:34, Мирена Стоянова (Спортно у-ще "Д. Рохов")
Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" преди около 1 час, брой четения: 23
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Силвана Гурцова, Мариела Дикова, ученички от 6 класа на Спортно училище "Димитър Рохов" и състезателки в СК" Стефан Данчев" - Сливен, отново се представиха достойно, като грабнаха 2-то място. Те двете са основи в тройка, връхчето им е Деница Пашалова. Заедно участваха в държавното първенство на тяхната възраст 8-14г, в които изпъкнаха 19 женски тройки. Отборно клубът зае 2 място.

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