Прекъсване на водоподаването в част от кв. Комлука

ВиК-Сливен преди 36 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 31

Днес 12.06 /сряда/ поради авария е прекъснато водоподаването в северната част на кв.Комлука до 15.30ч ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.