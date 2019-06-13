Прекъсване на водоподаването в част от кв. Клуцохор

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 82 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 82

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 13. 06. 2019 г. (четвъртък) до 14. 00 ч. е прекъснато водоподаването в част от кв. Клуцохор - блоковете.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.