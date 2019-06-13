РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

СУ "Й. Йовков" (X) преди 2 часа, брой четения: 34 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 34

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

Имаме удоволствието да Ви поканим на нашата първа родителска среща, която ще се проведе на 20.06.2019 г. от 17.30 часа в СУ "Йордан Йовков" - Сливен.

Очакваме Ви!