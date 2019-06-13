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РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

13 юни 2019 08:17, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 2 часа, брой четения: 34

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

 

Имаме удоволствието да Ви поканим на нашата първа родителска среща, която ще се проведе на 20.06.2019 г. от 17.30 часа в СУ "Йордан Йовков" - Сливен.

 

Очакваме Ви!

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