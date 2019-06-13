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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Въвежда се временна организация на движението на жп прелеза в участъка Твърдица-Шивачево

13 юни 2019 16:31, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 27 минути, брой четения: 14
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Предстои временно преустановяване на движението на жп прелеза в участъка Твърдица Шивачево. Мярката се налага поради планирани ремонтни дейности. Те ще стартират от 7 часа на 17 юни до 18 часа на същия ден.

Предвиден е обходен маршрут, обозначен с пътни знаци и табели.

13.06.2019 г.

 

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