Тържествено връчване на дипломите в ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 22 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 12

Уважаеми зрелостници,

Връчването на дипломите на зрелостниците ще се състои на 17 юни 2019 г. /понеделник/ в "Хаджиданчови къщи" от 11.00 часа.