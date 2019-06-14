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Тържествено връчване на дипломите в ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"

14 юни 2019 10:37, Николай Димитров (ГПЗЕ )
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 22 минути, брой четения: 12

Уважаеми зрелостници,

 

Връчването на дипломите на зрелостниците ще се състои на 17 юни 2019 г. /понеделник/ в "Хаджиданчови къщи" от 11.00 часа.

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