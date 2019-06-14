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СЪОБЩЕНИЕ за неучебни дни

14 юни 2019 10:39, Николай Димитров (ГПЗЕ )
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 21 минути, брой четения: 20

Уважаеми колеги и ученици,

 

Съгласно заповед на Министъра на образованието и науката, 17.06.2019г – понеделник и 19.06.2019г - сряда

са обявени за НЕУЧЕБНИ дни.

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