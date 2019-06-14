СЪОБЩЕНИЕ за неучебни дни

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 21 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 20

Уважаеми колеги и ученици,

Съгласно заповед на Министъра на образованието и науката, 17.06.2019г – понеделник и 19.06.2019г - сряда

са обявени за НЕУЧЕБНИ дни.