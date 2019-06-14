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ТЪРЖЕСТВЕНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ВИПУСК 2019 НА ХУМАНИТАРНАТА ГИМНАЗИЯ „ДАМЯН ДАМЯНОВ”

14 юни 2019 10:55, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди около 1 час, брой четения: 61
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Тържественото връчване на дипломите на випуск 2019 ще се състои на 19 юни 2019 година (сряда) от 10:00 часа в етнографски комплекс „Хаджиданчови къщи”, на адрес: „Искър” № 4.

Каним всички зрелостници и техните родители да участват в церемонията.

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