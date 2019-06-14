Прекъсване на водоподаването в района на ул."Елисавета Багряна" и ул. "Райна Княгиня"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 42

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 14.06.2019 г.(петък) от 13.00ч. до 16.00ч. е прекъснато водоподаването в района на ул."Елисавета Багряна" и ул."Райна Княгиня".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.