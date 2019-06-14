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МОДЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ - СТЪПКА КЪМ УСПЕХА!

14 юни 2019 14:03, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 33
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На 14.06.2018 г. в СУ "Йордан Йовков" - Сливен се проведоха практически занятия на тема "Нови инструменти за привлекателно образование по природни науки".

Представени бяха най-новите технологични устройства в помощ на учителя и учениците - модерна научна лаборатория, която променя коренно обучението и е стъпка към модерното образование.

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