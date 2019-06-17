Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Международен турнир по плуване

17 юни 2019 18:42, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 36 минути, брой четения: 29
Дияна Димова

Ученичката Дияна Димова от ОУ "Елисавета Багряна" завоюва два златни и един бронзов медал на международния турнир по плуване "Black Sea Cup", който се състоя във Варна. Тя зае първо място на 50 и 100 м делфин, а на трето място се нареди на 50 м гръб.

На комплекс „Приморски“ плуваха елитни състезатели от САЩ и Великобритания, национали от Турция, Беларус, Унгария, Латвия и България.

Поздравления, Диди, за успешното участие!

Снимки

Дияна Димова
« предишна


 