Международен турнир по плуване

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 36 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 29

Ученичката Дияна Димова от ОУ "Елисавета Багряна" завоюва два златни и един бронзов медал на международния турнир по плуване "Black Sea Cup", който се състоя във Варна. Тя зае първо място на 50 и 100 м делфин, а на трето място се нареди на 50 м гръб.

На комплекс „Приморски“ плуваха елитни състезатели от САЩ и Великобритания, национали от Турция, Беларус, Унгария, Латвия и България.

Поздравления, Диди, за успешното участие!

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