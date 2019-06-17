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Международен турнир по плуване
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 36 минути, брой четения: 29
Ученичката Дияна Димова от ОУ "Елисавета Багряна" завоюва два златни и един бронзов медал на международния турнир по плуване "Black Sea Cup", който се състоя във Варна. Тя зае първо място на 50 и 100 м делфин, а на трето място се нареди на 50 м гръб.
На комплекс „Приморски“ плуваха елитни състезатели от САЩ и Великобритания, национали от Турция, Беларус, Унгария, Латвия и България.
Поздравления, Диди, за успешното участие!