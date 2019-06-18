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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в с.Чокоба

18 юни 2019 10:04, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 32 минути, брой четения: 31
"ВиК"- Сливен

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на18.06.2019г.(вторник) от10.30ч. до 16.30ч. е прекъснато водоподаването в с.Чокоба.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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