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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в южната част на кв.'' Стоян Заимов''.

18 юни 2019 10:09, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 28 минути, брой четения: 48
"ВиК"- Сливен

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 18. 06. 2019 г. (вторник)

от 10.30ч. до 15.00ч. е прекъснато водоподаването в южната част на кв.'' Стоян Заимов''.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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