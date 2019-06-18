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СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД

18 юни 2019 10:36, Сивил Сивов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 17 минути, брой четения: 23
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Уважаеми клиенти,

 

Уведомяваме Ви че на 15.06.2019г. е възстановено топлоподаването към следните квартали: Даме Груев; Стоян Заимов; Младост; Дружба; Българка и Сини камъни.

За централната градска част остава непроменен обявения срок, с изключение на Александър Стамболийски 1, 6; Христо Ботев 25, 27, 45, 47; Раковска 80; Драгоман; Неофит Бозвели; Иван Селимински 20; Иван Вазов и Одрин.

За посочените адреси, срокът на спиране ще бъде удължен до 15.07.2019г., поради наложилата се подмяна на участък от топлопреносната мрежа.

Ръководството на Дружството се извинява за причиненото неудобство и Ви благодари за проявеното разбиране!

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