СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД

Топлофикация-Сливен преди 17 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 23

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви че на 15.06.2019г. е възстановено топлоподаването към следните квартали: Даме Груев; Стоян Заимов; Младост; Дружба; Българка и Сини камъни.

За централната градска част остава непроменен обявения срок, с изключение на Александър Стамболийски 1, 6; Христо Ботев 25, 27, 45, 47; Раковска 80; Драгоман; Неофит Бозвели; Иван Селимински 20; Иван Вазов и Одрин.

За посочените адреси, срокът на спиране ще бъде удължен до 15.07.2019г., поради наложилата се подмяна на участък от топлопреносната мрежа.

Ръководството на Дружството се извинява за причиненото неудобство и Ви благодари за проявеното разбиране!