Прекъсване на водоподаването в района на ул.

ВиК-Сливен преди 42 минути, брой четения: 56 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 56

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 19.06. 2019. г.(сряда) от 10.30ч. до 13.00ч. е прекъснато водоподаването в района на ул."Елисавета Багряна" и ул."Райна Княгиня".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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