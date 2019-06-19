Прекъсване водоподаването в южната част на кв.'' Стоян Заимов''.

ВиК-Сливен преди 34 минути, брой четения: 71 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 71

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 19. 06. 2019 г. (сряда)

от 10.30ч. до 13.00ч. е прекъснато водоподаването в южната част на кв.'' Стоян Заимов''.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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