Прекъсване водоподаването в района на пл„Васил Левски„; ул Драгоман

ВиК-Сливен преди 45 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 21

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на ул. "Драгоман"на 19. 06. 2019 г. (сряда) до 14. 00 ч. ще бъде е прекъснато водоподаването в района на пл „Васил Левски.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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