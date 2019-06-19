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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Обявяване на конкурс за Младши експерт в Дирекция АКРРДС

19 юни 2019 16:55, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Област Сливен преди 10 минути, брой четения: 6

Файлове

Заявление за участие в конкурс [28.9KB]

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Декларация чл.17 [12.4KB]

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Конкурс за хора с увреждания [568KB]

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Длъжностна х-ка [496KB]

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