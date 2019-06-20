Прекъсване на водоподаването в с.Калояново и с.Горно Александрово

ВиК-Сливен преди 19 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 14

Днес 20.06 /четвъртък/ поради авария е прекъснато водоподаването в с.Калояново и с.Горно Александрово до 16.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.