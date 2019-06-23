Нарушено водоподаването в с. Червенаково и с. Блиэнец общ. Твърдица.

ВиК-Сливен преди 31 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 18

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 23.06.2019 .ще бъде нарушено водоподаването до 18.00 часа.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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