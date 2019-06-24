Прекъсване на водоподаването м.Рамануша

ВиК-Сливен преди 17 минути, брой четения: 3 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 3

Днес 24.06 /понеделник/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в м. Рамануша от09.00ч. до 13.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.