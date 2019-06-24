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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването м.Рамануша

24 юни 2019 08:27, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 17 минути, брой четения: 3

Днес 24.06 /понеделник/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в м. Рамануша от09.00ч. до 13.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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